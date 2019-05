Polizei Aachen

POL-AC: Polizist bei Pkw-Kontrolle am Wiesencamp durch Steinewerfer verletzt

Aachen/ Düren/ Morschenich (ots)

Heute Nachmittag (03.05.) gegen 17.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nahe des so genannten "Wiesencamps" einen Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Der 35-jährige Fahrer sowie die beiden 26- und 27-jährigen Beifahrerinnen gaben ihre Personalien an. Eine dritte Beifahrerin verweigerte ihre Identität. Während der Fahrzeugkontrolle erschienen aus dem "Wiesencamp" ca. 20-30 Vermummte. Auch aus dem Wald kamen etwa 60-70 vermummte Personen zum Kontrollort. Sie blockierten die Einsatzfahrzeuge der Polizei während die unbekannte weibliche Person in Begleitung der Polizeibeamten den kontrollierten Pkw verließ, um in ein Polizeifahrzeug zu steigen.

Etwa 80 Störer setzten sich vor die Einsatzfahrzeuge und errichteten zeitgleich eine Barrikade aus Autoreifen und bewarfen diese mit Sand und Steinen. Die Polizei forderte sie mittels Lautsprecher auf, den Weg frei zu machen und drohte den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock an. Daraufhin löste sich eine Gruppe aus der Sitzblockade und eine unbekannte, vermummte Person warf einen Stein in Richtung der Polizeibeamten. Dabei wurde ein Polizist durch einen Stein im Gesicht leicht verletzt. Die unbekannte Person zog sich nach dem Steinbewurf direkt in den Schutz der Gruppe zurück und wechselte die Oberbekleidung.

Um die Abfahrt der Polizeifahrzeuge zu ermöglichen, kam es zum vorher angekündigten Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock. Die unbekannte Frau wurde unterdessen mit einem Einsatzfahrzeug zum Polizeipräsidium Aachen gebracht, um dort die Identität zu ermitteln. Ein vermummter Störer, der das Fahrzeug mit der unbekannten Frau an der Abfahrt hindern wollte, wurde durch Pfefferspray verletzt.

Gegen die Personen werden Ermittlungsverfahren wegen Landfriedens-bruchs, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Sachbeschädigung. (DZ)

