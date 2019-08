Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 94-Jähriger in seiner Wohnung bestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Nachmittag des 26.08.2019 erschlich sich ein angeblicher Handwerker Zutritt in die Wohnung eines 94-jährigen Mannes aus der Montoirestraße in Hildesheim. Nachdem der Handwerker weg war, stellte der Senior den Verlust eines unteren, dreistelligen Geldbetrages fest.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich die Tat gestern zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr. Ein unbekannter Täter klingelte bei dem 94-jährigen, stellte sich als Handwerker vor und gab an, dass sich das Wasser im Haus verfärbt habe. Daraufhin begab er sich in das Badezimmer und schaute sich die Rohre an. Nachdem der vermeintliche Handwerker wieder weg war, stellte der Bewohner am Abend das Fehlen des Geldes fest, das sich zuvor in einer Kommode im Wohnzimmer befunden hat.

Momentan wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Mann einen unbeobachteten Moment ausnutzte, um in der Wohnung nach Diebesgut zu suchen.

Zur Beschreibung liegen folgende Informationen vor: Um die 20 Jahre alt - Cappy auf dem Kopf - auffallend klein - südländisches Aussehen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder möglicherweise zu einem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

