Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch an der Lotter Straße

Osnabrück (ots)

An der Lotter Straße, zwischen der Maschstraße und der Auguststraße, geriet am frühen Dienstagmorgen ein Optiker-Geschäft ins Visier von Einbrechern. Unbekannte versuchten zwischen 03.10 und 03.15 Uhr eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Ein Anwohner wurde auf die Geräusche aufmerksam und konnte bei einer Nachschau eine Person beobachten, die mit einem Fahrrad in Richtung Auguststraße/Augustenburger Straße flüchtete. Der oder die Flüchtige war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und kurze, dunkle Haare. Die Person trug eine anthrazit/braune Daunenjacke mit breitem Steppmuster. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Zweirad, das augenscheinlich zu klein für die Person war. Zeugenhinweise erbitten die Ermittler der Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

