Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer verletzt

Kleve (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag, 08.10.2019, ein 14-jähriger Radfahrer aus Kleve. Er war gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg des Klever Rings in Richtung Emmericher Straße unterwegs, als er im Einmündungsbereich Zubringers von der Kalkarer Straße vom Pkw einer 53 Jahre alten Autofahrerin aus Kleve erfasst wurde und zu Boden stürzte. Er wurde zunächst in das Krankenhaus gebracht, von wo aus er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. (SI)

