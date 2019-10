Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Radfahrerin verletzt - Verursacher entfernte sich

Weeze (ots)

Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, hat sich ein Unbekannter Fahrzeugführer am Freitagnachmittag, 04.10.2019, von der Unfallstelle entfernt. Eine 16-jährige Radfahrerin war gegen 16.20 Uhr auf dem Biberweg in Richtung Gocher Straße unterwegs, als ihr ein schwarzer Pkw so weit links entgegenkam, dass sie dem Fahrzeug zwar nach rechts ausweichen konnte, hierbei jedoch gegen die Borsteinkante geriet und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte sie sich. Der Pkw, ein Viertürer, fuhr weiter. Die Polizei Goch, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

