Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Komplettdiebstahl von Kastenwagen

Recklinghausen (ots)

In einem Tatzeitraum zwischen dem 25.04. 17:30 Uhr und 26.04. 08:15 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Daimler-Benz Sprinter an der Böckenhoffstraße. In dem Kastenwagen lagerten Baumaterial und Werkzeuge. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

