Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Raubversuch mit Messer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht (23:35 Uhr), versuchten drei unbekannte Täter einem 19-jährigen Recklinghäuser gewaltsam das Mobiltelefon zu entwenden. Einer der drei Täter zog im Gerangel ein Messer und versuchte ihm in den Bauchraum zu stechen. Der 19-Jährige wurde dabei an der Hand verletzt. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: drei Männer, einer trug ein schwarzes Cap, alle sprachen mit ausländischem Akzent.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

