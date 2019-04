Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrerin stürzt auf dem Ovelheider Weg

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, wollte ein 53-jähriger Autofahrer aus Marl vom Parkplatz eines Einkaufmarktes auf den Ovelheider Weg fahren. Er hielt dann auf der Ausfahrt an. Zur gleichen Zeit fuhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Marl auf dem Gehweg des Ovelheider Wegs. Die 16-Jährige stürzte. Beide Beteiligten schildern den Hergang unterschiedlich, so dass nicht klar ist, ob es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Bei dem Sturz wurde die 16-Jährige leicht verletzt. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell