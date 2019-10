Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Kleve (ots)

Nachdem die Besitzerin eines silbernen Kia Picanto mit Klever Kennzeichen am Montag, den 07.10.2019, gegen 15.20 Uhr vom Einkaufen zurückgekehrt war, stellte sie zuhause an ihrem Fahrzeug frische Unfallspuren an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallort lässt sich derzeit nicht exakte lokalisieren. Der Verursacher hat sich jedenfalls entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Fest steht, dass die Geschädigte ab 14.40 Uhr auf der Materborner Allee zwei - und auf der Albersallee einen Einkaufsmarkt besucht hat. Der Sachschaden beläuft sich ca. 1000 Euro. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

