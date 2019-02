Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Waschmaschine samt Kleidung gestohlen

Idar-Oberstein (ots)

Am 27.02.2019 kam es gegen 18.30Uhr im Bereich Barbararing zu einem Diebstahl der etwas anderen Art. Während eines Umzuges stellte ein 23-jähriger seine mit Kleidungsstücken gefüllte Waschmaschine vor dem Anwesen Barbararing 2 ab, um einen für den Umzug geliehenen Transporter zurückzubringen. Während seiner kurzen Abwesenheit hielt ein blauer Transporter mit Ladefläche, auf der ein silberner PKW geladen war, und Anhänger, auf dem ebenfalls ein weißes Fahrzeug verladen war, an der im Vorgarten abgestellten Waschmaschine an und verlud diese samt darin befindlicher Kleidung auf seinen Pkw. Der ebenfalls dort abgestellte Staubsauger und das Bettgestell wurden auch aufgeladen. Die bisher unbekannten Personen ließen sich auch durch Ansprache der Nachbarn nicht aus der Ruhe bringen.

Die Polizei bittet nun Zeugen der Tat, die eine Personenbeschreibung der Täter abgeben können, bzw. das Kennzeichen des Tatfahrzeuges abgelesen haben sich zu melden.

Rückfragen und Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

06781-5610

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de



