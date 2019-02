Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht An der Hospitalsmühle

Trier (ots)

Am Mittwoch dem 27.02.2019, im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand in der Straße An der Hospitalsmühle geparkter schwarzer Fiat 500, von einem andern Fahrzeug seitlich touchiert und hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

