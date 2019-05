Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte klauen E-Bike

Zündeleien am Schwitter Weg

Menden (ots)

Trotz Kettenschloss verschwand am vergangenen Wochenende ein E-Bike an der Kirchstraße. Der Besitzer erstattete gestern Abend Anzeige. Sein Elektrofahrrad sei neongrün/schwarz und habe auffallend breite Reifen sowie schwarzes Klebeband um den Rahmen. Hersteller und Typ waren bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Möglicherweise ist jemandem so ein Fahrrad aufgefallen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Sonntagabend. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib nimmt die Polizeiwache Menden entgegen (9099-0).

Zündelnde Täter gesucht: Im Verlauf des Wochenendes entfachten Unbekannte im Waldstück / Park hinter dem Walburgisgymnasium mehrere kleine Feuer. Dadurch wurde eine Eibe im unteren Geäst leicht angesengt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat die Täter gesehen?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell