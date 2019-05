Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkäuferin erwischt Dieb/ Einbruch in Jagdhütte

Balve (ots)

In einer Bäckerei an der Hauptstraße erwischte eine Verkäuferin am Sonntag einen Dieb in den Umkleideräumen. Der hatte gerade die Geldbörse der Frau aus einem Spind gezogen. Das Portemonnaie in der Hand stieß er die Verkäuferin zur Seite und flüchtete. Noch während eine Polizeistreife den Sachverhalt in der Bäckerei aufnahm, konnten andere Polizeibeamte den Mann auf der Hauptstraße vorläufig festnehmen. Der 33-jährige Mendener gestand die Tat. Die Geldbörse habe er unterwegs weggeworfen. Sie wurde leider nicht gefunden. Der Mendener hatte neben einer kleineren Menge Bargeld auch Haschisch in den Taschen. Der Tatverdächtige wurde heute Mittag nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auf unbekannte Art hat sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Jagdhütte in Mellen verschafft. Dort nahm er eine Wärmebildkamera an sich.

