Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesem Dieb ging es um die Wurst

Plettenberg (ots)

Um die Wurst ging es einem Unbekannten Dieb in der Nacht zum Sonntag in Plettenberg: Er drang in einen Verkaufsstand auf dem Frühjahrsmarkt ein und entwendete eine Plastiktüte mit 75 Bratwürstchen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell