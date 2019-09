Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfälle mit Wild

Northeim (ots)

Northeim, B241/ B248 Sonntag, 08.09.2019

NORTHEIM -dm- Am Sonntag gegen 22:00 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Goslar mit ihrem Pkw die B 241 aus Katlenburg kommend in Richtung Northeim. Dabei kam zu einem Zusammenstoß mit einem Widschwein. Das Tier flüchtete anschließend. Der Schaden am Pkw wird auf 2.000,- EUR geschätzt.

Gegen 23:35 Uhr befuhr ein 57-Jähriger Northeimer mit seinem Pkw die B 248 zwischen Imbshausen und Wiebrechtshausen als plötzlich ein Fuchs über die Straße wechselte. Nach dem Zusammenprall konnte das Tier flüchten. Der Schaden am Pkw beträgt 500,- EUR

