Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichtverletzter nach Kollision mit Entgegenkommenden aufgrund Unachtsamkeit

Northeim (ots)

Northeim, B3/ B241 Rhumebrücke Sonntag, 08.09.2019, 19:35 Uhr NORTHEIM -dm- Am Sonntag, gegen 19:35 Uhr gerät ein 46-Jähriger Fahrzeugführer aus der Nähe von Lüneburg aufgrund von Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Pkw eines 22-Jährigen aus der Nähe von Stuttgart, der dabei leicht verletzt wird. Die Schadenshöhe wird auf 19.000,-EUR geschätzt. Der Verursacher befuhr die B3/B241 in Richtung Göttingen. Im Bereich der Rhumebrücke geriet er während einem Blick auf den Tacho auf die Gegenfahrbahn ohne es zu merken. Erst durch den Knall des Zusammenstoßes bemerkte er seinen Fehler. Beim Versuch seinen Pkw unter Kontrolle zu bringen stieß er noch zweimal gegen die Leitplanken bis er zum Stehen kam. Der 22-Jährige der die B 241 in Richtung Einbecker Landstraße befuhr gab an, dass der Vorgang so plötzlich geschah, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Der Stuttgarter kam mit dem RTW ins Northeimer Krankenhaus. Beider Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

