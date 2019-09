Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Zu einem Kennzeichendiebstahl in der Berliner Straße kam es in der Nacht zum Sonntag, 08.09.2019. Gegen 01.00 Uhr wurde der betroffene Pkw in der Straße ordungsgemäß abgestellt. Der Besitzer wurde dann gegen 10.00 Uhr von einer aufmerksamen Nachbarin beanchrichtigt, dass von dem Pkw Opel das hintere Kennzeichen EIN-AF 58 fehlt. Im Zeitraum von 01.00 bis 10.00 Uhr muss ein unbekannter Täter das Kennzeichen aus der Halterung genommen haben. Die Halteblende des Kennzeichenhalters lag beim Pkw. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell