Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet-8000,- Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 27 Jahre alte Marburgerin kam mit ihrem Pkw aus Richtung Odagsen und wollte an der B 3 Abfahrt Reinserturmweg nach links auf Die Bundesstraße 3 in Richtung Northeim abbiegen. Sie übersah hier den Pkw einer 53 Jahre alten Fahrerin aus Moringen, die die B3 in Richtung Alfeld befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Autos, wobei ein Schaden in Höhe von insgesamt 8000,- Euro entstand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell