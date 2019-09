Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Harriehausen -Inetrior eines Bäckereifachgeschäfts entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen - In einer Scheune am Thieplatz hatte eine 41-jährige Syrerin das Interior eines Bäckereifachgeschäfts seit Angang Mai diesen Jahres gelagert. Das Interior bestand aus etlichen Küchenmaschinen und Mobiliarin Form von Coctailstühlen und Tischen. Am 5. September stellte sie fest, dass sich sämtliche Gegenstände nicht mehr in der Scheune befanden und augenscheinlich entwendet worden sind. Der Wert beläuft sich auf bis zu 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell