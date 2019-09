Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 07.09.19, 22.30 Uhr bis Sonntag, 08.09.19, 09.00 Uhr am Hullerser Tor bei einem dortigen Imbiss einen Zigarettenautomaten entwendet. Der Automat wurde gewaltsam aus der Verankerung gerissen und dann mittels eines unbekannten Werkzeuges gänzlich von der Halterung entfernt. Wie der Automat anschließend abtransportiert wurde, ist noch unklar. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, die Täter oder zu einem Fahrzeug geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

