POL-PDNR: Kirchen - Ladendiebstahl in Sonderpostenbaumarkt

Kirchen (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019, wurde in dem Sonderpostenbaumarkt in der Austraße, gegen 15:00 Uhr, eine Kettensäge entwendet. Im Verdacht stehen vier Personen, welche nach der Tat mit einem Ford Mondeo mit EN-Kennzeichen weggefahren sind. Während zwei Frauen die Kassiererinnen mit dem Kauf eines anderen Artikels ablenkten, entwendeten die beiden Männer die Kettensäge. Die vier Personen konnten unbemerkt mit dem Pkw wegfahren.

Hinweise zu dem vorgenannten Diebstahl werden von jeder Polizeidienststelle entgegen genommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben.

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



