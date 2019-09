Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinebach(Sieg) - Streit um bellende Hunde eskaliert

Steinebach (ots)

In einer handfesten Auseinandersetzung mündete ein nachbarschaftlicher Streit in der Nacht zum Montag in Steinebach. Anlass war eine Ruhestörung durch bellende Hunde. Am Ende waren zwei Männer leicht verletzt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Ein 57-Jähriger suchte einen 64-Jährigen auf, weil dessen Hunde gegen 04:00 Uhr die Nachtruhe störten. Der 64-Jährige sei mit einer Taschenlampe auf den 57-Jährigen losgegangen. Daraufhin habe der 57-Jährige den Angreifer geschubst, so dass dieser zu Boden gefallen sei. Die Männer beschuldigen sich gegenseitig der Körperverletzung.

