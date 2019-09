Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf vom 01.09.2019

Betzdorf (ots)

Alsdorf In der Nacht auf den 01.09. kontrollierten Beamte der PI Betzdorf einen Motorroller sowie dessen Fahrer. Das Fahrzeug war durch technische Manipulationen schneller als erlaubt, so dass eine sofortige Stilllegung verfügt wurde. Zudem war der Fahrer nicht verkehrstüchtig, da der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung bestand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Anzeigen wurden vorgelegt.

Daaden Gegen 14.20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Flächenbrand in Daaden, im Bereich des dortigen Hallenbades, gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Betzdorf Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über einen Brand an der Betzdorfer Stormstraße informiert. Der lediglich glimpflich verlaufene Brand wurde ersten Ermittlungen zufolge von einem Kind verursacht; auch hier dauern die Ermittlungen noch an.

Kirchen Gegen 17.44 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Dieser fuhr mit einem weiteren Motorradfahrer die Umgehungsstraße von Freudenberg in Richtung Kirchen. An der Einmündung nach Wehbach beabsichtigte ein 81-jähriger Mann, der sich in der Gegenrichtung befand, nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die beiden Motorradfahrer; der erste konnte noch rechtzeitig abbremsen, der zweite kollidierte mit dem Pkw und wurde hierdurch schwerverletzt. Da der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen wurde, musste die Landesstraße währenddessen voll gesperrt werden.

Kirchen Am Morgen des 31.08. wurde von einer Taxifahrerin festgestellt und nach hier mitgeteilt, dass in der Kirchener Bahnhofstraße offenbar mehrere Verkehrszeichen fehlen. Die pol. Überprüfung bestätigte dies und es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Betzdorf zu melden.

Daaden In der Nacht zum 31.08. trieben vermutlich mehrere Jugendliche ihr Unwesen in der Daadener Lamprechtstraße und entwendeten unter anderem mehrere Leuchten einer Baustellenabsicherung sowie einen "privaten" Leitpfosten. Auch werden Zeugen gebeten sich bei der PI Betzdorf zu melden!

