Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Personenunfall am Bahnhof Esslingen

Esslingen/Neckar (ots)

Zu einem Personenunfall ist es am Dienstagabend (23.04.2019) gegen 18.45 Uhr am Esslinger Bahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge, überquerte ein 22-Jähriger unberechtigt die Gleise 6/7 und wurde hierbei von einer durchfahrenden Regionalbahn in Richtung Ulm erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizei stolperte der 22-Jährige während der Gleisüberquerung, sodass gegenwärtig von keinem Fremdverschulden ausgegangen wird. Durch den Vorfall war der Bahnhof Esslingen in der Zeit von 18.46 Uhr bis 20.05 Uhr komplett gesperrt, was zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen führte. Neben mehreren Streifen der Bundes- und Landespolizei waren Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Telefon: 0711 / 87035 - 0

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell