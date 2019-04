Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Waiblingen (ots)

Eine 40-jährige Frau hat am Freitagmorgen (19.04.2019) gegen 09:30 Uhr mehrfach Widerstand gegen die Maßnahmen von Bundespolizisten geleistet und diese beleidigt. Die ungarische Staatsangehörige wurde nach jetzigen Erkenntnissen zuvor im Rahmen einer Fahrausweiskontrolle in einer S-Bahn der Linie S3 gegenüber dem Prüfdienst verbal aggressiv und sollte daraufhin beim Halt in Waiblingen durch alarmierte Beamte der Bundespolizei kontrolliert werden. Da sich die mit etwa 3,3 Promille alkoholisierte 40-Jährige weigerte sich auszuweisen, nahmen die Polizeibeamten sie mit auf das Polizeirevier. Auf der Fahrt dorthin beleidigte die in Stuttgart wohnende Frau die eingesetzten Bundespolizisten und spuckte mehrfach im Streifenwagen umher. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten ein 15 Zentimeter langes Küchenmesser, griffbereit in deren Stiefel auf. Durch den Vorfall verletzte sich keiner der eingesetzten Polizisten. Die 40-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Erschleichens von Leistungen rechnen.

