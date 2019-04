Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tür im Bahnhof eingetreten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Samstag (20.04.2019) auf Sonntag (21.04.2019) gegen 00:30 Uhr eine Zugangstür zu Wohnräumen im Bahnhof Bad Cannstatt eingetreten und stark beschädigt. Einsatzkräfte der Bundepolizei beobachteten den deutschen Staatsangehörigen während der Tathandlung und nahmen ihn im Treppenhaus vorläufig fest. Der mit etwa 2,1 Promille alkoholisierte Frühlingsfestbesucher gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er dringend auf Toilette musste und deshalb nicht mehr warten konnte. Durch den Vorfall wurde die Tür derart beschädigt, dass diese nicht mehr geschlossen werden konnte. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Der in Stuttgart wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell