Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: BUGA-Zwerg Karl beschädigt

Heilbronn (ots)

Das Maskottchen der Heilbronner Bundesgartenschau ist in der Nacht von Sonntag (21.04.2019) auf Montag (22.04.2019) Opfer von Vandalismus geworden. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Figur am Heilbronner Hauptbahnhof in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 06.10 Uhr, in dem sie die in der Hand tragende Blume abbrachen. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

