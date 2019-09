Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 30.-31.08.2019

Waldbreitbach (ots)

Sachbeschädigung an Pkw in Waldbreitbach

Waldbreitbach - In der Nacht von Freitag, dem 30.08.2019 auf Samstag, dem 31.08.2019 ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Pkw Renault Laguna in Waldbreitbach. Am Abend des 30.08.219 parkte die Eigentümerin ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand vor ihrer Wohnanschrift ab. Am Morgen des 31.08.2019 bemerkte sie einen Schaden in Form eines beschädigten Außenspiegels, welcher augenscheinlich mutwillig herbeigeführt worden ist. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

