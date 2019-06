Polizei Mettmann

POL-ME: Jaguar prallt gegen Altglascontainer - Ratingen - 1906109

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 19.06.2019, gegen 20:55 Uhr, prallte ein 55-jähriger Jaguar-Fahrer mit seinem Pkw an der Eggerscheidter Straße in Ratingen-Hösel gegen einen Altglascontainer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben war der Mann mit seinem Jaguar XKR in Richtung Hösel unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 82 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen die Glascontainer prallte. Anschließend schleuderte der Jaguar zurück auf die Fahrbahn und blieb dort stehen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-Jährige einen Schock. An dem Jaguar sowie den drei betroffenen Glascontainern entstand massiver Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 52.000,- Euro.

