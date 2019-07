POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 12. Juli 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Vorfahrt offenbar missachtet! - Zeugen gesucht - Mühlheim

(as) Ein Leichtverletzter, ausgelaufenes Öl und 7.800 Euro Sachschaden. Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagnachmittag, der sich in der Offenbacherstraße/Friedenstraße am dortigen Kreisel ereignete. Gegen 16.40 Uhr soll eine 46-jährige Frau aus Karben mit ihrem Ford S-Max einem 31-jährigen Mühlheimer in seinem Volkswagen Polo die Vorfahrt genommen haben. Bei dem Zusammenstoß wurde der Polo auf eine Verkehrsinsel geschleudert und riss sich die Ölwanne auf. Auslaufendes Motoröl wurde durch die Feuerwehr Mühlheim gebunden. Der 31-jährige Polofahrer erlitt durch den Unfall Schürfwunden am linken Arm.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

2. Unbekannte stahlen Felgen - Rodgau/Hainhausen

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Alfred-Delp-Straße eingedrungen und ließen Felgen mitgehen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, schnitten die Eindringlinge zunächst einen Zaun auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend nahmen sie die Felgen an sich und flohen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Felgendiebe haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

Offenbach, 12.07.2019, Pressestelle, Rudi Neu

