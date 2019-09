Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzungen

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am zurückliegenden Wochenende kam es am Rande des in Uslar stattfindenden Pekermarktes zu zwei Körperverletzungsdelikten.

Am Samstag, 07.09.2019, gegen 23.35 Uhr, schlug ein 18-jähriger Mann aus Northeim auf Grund von Meinungsverschiedenheiten mit der Faust auf einen 21-jährigen Mann aus Uslar ein. Am Sonntag, 08.09.2019, gegen 01.25 Uhr, schlug ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen unvermittelt mit der Faust auf einen 33-jährigen Mann aus Uslar ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell