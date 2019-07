Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaiserswerth - Bahnübergang der U 79 - 15-jähriger Radfahrer wird von Straßenbahn erfasst - Schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Samstag, 6. Juli 2019, 10.25 Uhr

Ein 15-Jähriger wurde am Samstagmorgen in Kaiserswerth an einem beschranken Bahnübergang von einem Zug der Linie U 79 erfasst und schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem bisherigen Stand fuhr der 15-Jährige mit seinem Fahrrad trotz Rotlicht und halbseitig geschlossener Bahnschranke über den Bahnübergang an der Kittelbachstraße aus Richtung Kaiserswerth kommend. Dort kollidierte er mit der Straßenbahn eines 63-jährigen Fahrers aus Richtung Duisburg in Richtung Innenstadt. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Die Unfallstelle und die Haltestelle mussten für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

