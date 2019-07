Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - 61-jähriger Wohnungseinbrecher gestellt - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Einen alten Bekannten konnten in der vergangenen Nacht Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei aus dem Verkehr ziehen und dingfest machen. Der Mann wurde gestern nach einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Möglicherweise geht eine Vielzahl von Einbrüchen auf sein Konto. Seit dem Frühjahr (Haftentlassung des 61-Jährigen) war es in dem Bereich immer wieder zu Einbrüchen gekommen, die ihm wahrscheinlich angelastete werden können. Die Auswertung der Spuren läuft.

Mitten in der Nacht war der Düsseldorfer in ein Reihenhaus am Nöggerathweg durch eine gekippte Terrassentür eingedrungen und hatte Bargeld und Getränke gestohlen. Zivilbeamte in der Nähe konnten ihn aufspüren und festnehmen. Die Beute hatte er dabei. Festnahme. Haftrichter.

