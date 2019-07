Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei*** - A 46 - Dremmen - Drei Pkw bei Überholmanöver kollidiert - Mann schwerst verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 3. Juli 2019, 17.25 Uhr

Schwerste Verletzungen zog sich gestern Nachmittag ein Autofahrer bei der Kollision dreier Fahrzeuge auf der A 46 bei Dremmen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war gegen 17.30 Uhr ein 20-Jähriger aus Geilenkirchen mit seinem Renault auf der A 46 in Richtung Neuss unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Dremmen wechselte er für ein Überholmanöver auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Ford eines 22-Jährigen (ebenfalls aus Geilenkirchen), der sich von hinten auf diesem Fahrstreifen näherte. Es kam zur seitlichen Berührung der beiden Pkw, die zur Folge hatte, dass der Ford angehoben wurde und auf der Motorhaube eines Opel landete, der vor dem Renault auf der linken Fahrspur unterwegs war. Der Ford kam dann nach einer Längsdrehung im Grünstreifen zum Stehen. Ein zufällig anwesender Sanitäter leistete Erste Hilfe bei dem schwerst verletzten Ford-Fahrer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 22-Jährigen dann in eine Klinik. Der 20 Jahre alte Fahrer des Renault sowie die 28-Jährige hinter dem Steuer des Opel wurden lediglich leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. Das längste Stauausmaß betrug 2.000 Meter. Den Sachschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf 70.000 Euro.

