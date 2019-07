Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Unfall mit E-Scooter - 27-Jähriger verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 5. Juli 2019, 19.55 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter am Freitagabend in der Düsseldorfer Innerstadt wurde der 27-jährige E-Scooter-Fahrer verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 27-Jährige mit seinem Elektroroller verbotswidrig die Fußgängerfurt auf der Kreuzung Graf-Adolf-Straße / Oststraße in Richtung Bahnstraße. Als ein 63-Jähriger mit seinem Golf von der Oststraße nach rechts in die Graf-Adolf-Straße abbog, kam es zur Kollision. Hierbei erlitt der 27-Jährige Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

