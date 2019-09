Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ins Tennisheim Stöckheim eingestiegen

Northeim (ots)

Northeim-Stöckheim, Kötnerstr. 2 Mittwoch, 04.09., 20:00 Uhr - Montag, 09.09.2019, 09:30 Uhr STÖCKHEIM -dm- Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in das Tennisheim in Stöckheim ein und entwendeten neben 50,- EUR Bargeld mehrere Bierflaschen. Die Schadenshöhe beträgt 70,- EUR. Die Täter hebelten ein Holzfenster auf um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dort entwendeten sie eine auf dem Thekentresen stehende Getränkekasse mit ca. 50,- EUR Bargeld sowie einige Flaschen Bier. Die Täter verschwanden dann auf demselben Weg wie sie auch gekommen waren. Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die zu dem Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551/70050 zu melden.

