Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Aufmerksammer Zeuge meldet verdächtiges Fahrzeug

Kleve (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 09.10.2019, wandte sich ein Zeuge aus Kleve-Reichswalde an die Polizei und meldete ein unbesetztes verdächtiges Fahrzeug, einen silbernen Skoda Oktavia mit Oldenburger(OL) Kennzeichen im Bereich des Sportplatzes am Dorfanger. Die Funkstreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später jedoch nicht mehr feststellen. Es hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Besitzer des Skoda wird mit der Entwendung hochwertiger Fahrzeuge in Verbindung gebracht, so wie sie auch in Reichswalde in diesem Jahr unter anderem durch Überbrückung des Funksignals bei Keyless-Go-Fahrzeugen stattgefunden haben. Die Polizei Kleve bittet die Bevölkerung daher über eine erhöhte Aufmerksamkeit. Beim Betrachten der Umstände ist davon auszugehen, dass mögliche Tatgelegenheiten ausbaldowert werden sollten. Darüber hinaus sucht die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, Zeugen, die ggf. weitergehende Angaben zum Sachverhalt, z.B. über verdächtige Personen, machen können. (SI)

