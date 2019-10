Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Vollsperrung der BAB A 7 in der Höhe der Anschlußstelle Lutterberg in Fahrtrichtung Norden

Göttingen (ots)

Nach dem Verkehrsunfall eines Pkw bei Streckenkilometer 296 ist die Fahrbahn der BAB in diesem Bereich momentan komplett in Fahrtichtung Norden gesperrt; auflaufender Verkehr in Richtung Norden wird an der Anschlußstelle Lutterberg von der Autobahn auf die ausgewiesene Umleitungsstecke abgeleitet. Grund für die notwendige Vollsperrung sind umfangreiche Reinigungsarbeiten in Höhe der Unfallstelle auf gesamter Breite der Fahrbahn. Über die Dauer der Maßnahmen können bislang keine Angaben gemacht gemacht werden, es wird nachberichtet.

