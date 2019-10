POL-GÖ: (562/2019) Unfallflucht in Hann. Münden

Polizeiinspektion Göttingen

Hann. Münden, Göttinger Straße Montag, 30. September 2019, gegen 15.35 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag (30.09.19) in der Göttinger Straße in Hann. Münden ereignete, ist die Polizei auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog eine 66-Jahre alte Frau aus Hann. Münden mit ihrem weißen Fiat Panda von der Göttinger Straße nach links in die Gimter Straße ab. Während des Abbiegevorganges nahm sie ein lautes Geräusch wahr, woraufhin sie anhielt und an ihrem Auto Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel feststellte. Vermutlich übersah die Fiat-Fahrerin beim Abbiegen ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug, sodass dieses gegen ihre hintere rechte Fahrzeugseite stieß. Der Unfallbeteilige hielt jedoch nicht an - Fahrer und Fahrzeug sind zurzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

