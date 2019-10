Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (560/2019) Unbekannter Gegenstand auf Pkw geworfen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Industriestraße Samstag, 21. September 2019, gegen 15.35 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Ein Audi A3 ist am Nachmittag des 21.09.2019 in der Duderstädter Industriestraße von einem bisher unbekannten Gegenstand getroffen und beschädigt worden.

Der 42-jährige Fahrer aus Duderstadt befuhr gegen 15.35 Uhr die Industriestraße aus Richtung Göttingen kommend, als in Höhe der Discothek "Musikwerkstatt" ein Mädchen einen Gegenstand (vermutlich einen Stein) auf sein Auto warf. Daraufhin hielt der Duderstädter an, um mit dem Mädchen zu sprechen, diese entfernte sich jedoch kurz darauf mit ihren zwei Begleiterinnen über die Zuwegung neben der Discothek in Richtung des Bahnhofsgeländes.

Nach ersten Schätzungen entstand am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Hose mit Glitzer und weißem Oberteil, südländische Erscheinung, hochdeutsche Sprache. Eine der beiden Begleiterinnen wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, rote Haare, bekleidet mit dunkler Hose und gelbem Oberteil.

Die Polizei in Duderstadt ist auf der Suche nach dem Mädchen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05527/9801-0 entgegengenommen.

