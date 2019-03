Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Auffahrunfall hinter Kurve

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (21.03.2019) fuhr gegen 19.10 Uhr ein 21 jähriger Dortmunder auf der Letmather Straße in Richtung Schwerte. Nach eigenen Angaben fuhr er zu schnell in eine Linkskurve in Höhe Am Silbersiepen und bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 52 jährige Hagenerin mit ihrer 14 jährigen Beifahrerin hier nach rechts abbiegen wollte. Er fuhr auf ihren PKW auf und alle Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell