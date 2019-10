Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (563/2019) Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und die Pkw-Fahrerin

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße Mittwoch, 02. Oktober 2019, gegen 07.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall in der Groner Landstraße ist eine 11 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits letzte Woche Mittwoch (02.10.19).

Das Mädchen überquerte gegen 07.15 Uhr die Groner Landstraße an der Ampelkreuzung "Groner Tor" in Richtung des Hotels FREIgeist. Zur gleichen Zeit bog eine unbekannte Frau mit ihrem Pkw (vermutlich ein schwarz-silberner Pkw) von der Bürgerstraße nach links in die Groner Landstraße ein und übersah hier vermutlich die 11-Jährige, welche im Folgenden durch die Berührung stürzte.

Die unbekannte Fahrzeugführerin habe daraufhin angehalten und sich mit dem Mädchen unterhalten. Da das Kind jedoch versicherte, dass alles in Ordnung sei, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Im Laufe des Tages verspürte das Mädchen dann doch Schmerzen und zeigte den Vorfall später bei der Polizei an.

Die Pkw-Fahrerin soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein und habe dunkelblonde bis braune Haare gehabt.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere die Pkw-Fahrerin, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

