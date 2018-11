POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots) - FRIEDRICHSHAFEN Sonntag, gegen 01.00 Uhr, kam es in der Meisterhofener Straße auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufszentrums zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19jährige Pkw- Lenkerin musste einem ihr entgegenkommenden Pkw, vermutlich ein dunkler BMW, ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver fuhr die Fahrerin mit ihrem Wagen gegen einen Baum Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-701-3104 in Verbindung zu setzen.

TETTNANG Samstagnacht in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 04.45 Uhr versuchte unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Dieglishofen einzubrechen. Hierzu wurde versucht am Schließzylinder der Hauseingangstür zu manipulieren. Hinweise zur Täterschaft ergaben sich bislang nicht.

