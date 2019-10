Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ladendieb gefasst

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr entwendeten zwei Männer in einem Elektronikmarkt am Kamp Audiozubehör im Wert von rund 250 Euro. Als sie von der Ladendetektivin angesprochen wurden, flüchteten die Männer. Durch die Polizei wurde eine Fahndung im Nahbereich eingeleitet. Schon kurze Zeit später konnte der Haupttäter von den Beamten gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige auch noch einen offenen Haftbefehl. So klickten die Handfesseln im doppelten Sinne. Nach der Aufnahme des Diebstahls ging es für den Mann direkt in die JVA. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0541/3272215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell