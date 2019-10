Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Diebstahl aus Massagepraxis

Bad Rothenfelde (ots)

In einer Massagepraxis an der Bahnhofstraße (Nähe der Feldstraße) kam es am Donnerstag vergangener Woche zum Diebstahl einer Geldkassette. Eine unbekannte Person schlich sich zwischen 13.30 Uhr und 13.35 Uhr unbemerkt in die Praxis und nahm eine braune Geldkassette der Marke Burg-Wächter an sich. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und zum Verbleib der braunen Geldkassette. Telefon: 05421-921390.

