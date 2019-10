Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Laterne beschädigt und geflüchtet

Belm (ots)

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in der Nacht zu Montag an der Lindenstraße eine Straßenlaterne beschädigt und ist danach geflüchtet. Vermutlich war es ein roter Lkw, der offenbar beim Rangieren die am Verkehrskreisel aufgestellte Laterne touchierte und derart ramponierte, dass sie ausgetauscht werden muss. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Belm zu melden. Telefon: 05406-807790.

