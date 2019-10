Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Köperverletzung in der Lohstraße, Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am vergangen Mittwoch, im Zeitraum von 01:40 Uhr bis 02 Uhr, kam es im Außenbereich vor der Gaststätte Sonnendeck zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-Jähriger wurde von mehreren Männern zusammengeschlagen. Als der Osnabrücker zu Boden ging, wurde weiter auf ihn eingetreten. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und Hämatome am gesamten Körper. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein Taxifahrer und konnte Angaben zum Tathergang machen. Bevor die Beamten seine Personalien aufnehmen konnten, entfernte er sich allerdings. Wer Hinweise zu dem gesuchten Taxifahrer oder zur Körperverletzung geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541-3273164 oder 0541-3272215.

