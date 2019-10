Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ersatzteildiebe auf frischer Tat festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Autohaus an der Sutthauser Straße 292 gerufen. Zwei Personen sollten sich an Fahrzeugen zu schaffen machen und konnten beschrieben werden. Mehrere Streifenwagen begaben sich zum Einsatzort und konnten in der Nähe zwei Heranwachsende feststellen, auf die die Beschreibung passte. Sie konnten die Tat nicht lange leugnen und räumten den Sachverhalt ein. Die beiden Männer, ein 20-Jähriger aus Bad Iburg und ein 19-Jähriger aus Hagen aTW, hatten versucht Anbauteile von Fahrzeugen abzubauen. Diese wollten sie nach eigenen Angaben später im Internet zu Geld machen. Sie wurden bei ihrer Tatausführung von der herannahenden Polizei gestört. Noch in der Nacht wurden von den Beamten zwei Fahrzeuge durchsucht und die beiden Männer zur Sache vernommen. Nach dem derzeitgen Stand der Ermittlungen blieb es beim Versuch des Diebstahls, das betroffene Fahrzeug wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

