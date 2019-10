Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Sportlerheim

Dissen (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in das Sportlerheim der TSG Dissen an der Mühlenstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in die Räumlichkeiten ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Mit ein wenig Bargeld, einem Tablet, einer Boombox der Marke JVC sowie einer Lautsprecheranlage machten sich die Unbekannten schließlich wieder aus dem Staub. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

