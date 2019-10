Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rieste (ots)

Am Samstagabend ereignete sich in der Barlager Straße eine Unfallflucht. Ein 50 Jahre alter Mann befuhr gegen 19.05 Uhr mit einem schwarzen BMW die Barlager Straße in Richtung "Bullermeck". Als er sich im dortigen Kreisverkehr befand, fuhr ein Unbekannter von der Westerfeldstraße in den Kreisel, missachtete die Vorfahrt des 50-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Bei dem anschließenden Gespräch zwischen den Beteiligten, flüchtete der Unfallverursacher plötzlich mit seinem Auto in Richtung Sögelner Straße. Der Unbekannte war ca. 1,70 m groß, etwa 60 Jahre alt und sprach Deutsch mit Akzent. Er hatte einen hellen Teint und weißblonde, volle, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einem hellgrünen Strickpullover. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Ford Kombi (älteres Modell), an dem Osnabrücker Kennzeichen (OS-) angebracht waren. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

